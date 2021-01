Fortuna neemt verder afstand van degradatiezone met zege op RKC in Waalwijk

Niet veel later was Seuntjens ook nog dicht bij de 0-2, maar RKC-goalie Kostas Lamprou hield hem van scoren af. Die ingreep bleek echter onvoldoende, want Lisandro Semedo scoorde in de rebound alsnog.

Een flink aandringend RKC zag vervolgens Anas Tahiri de paal raken en een inzet van Melle Meulensteen van de lijn gehaald worden. David Min scoorde nog wel, met een kopbal, maar dichterbij kwam RKC daarna niet meer.