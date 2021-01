Slap Feyenoord ziet titelkansen verder verdampen na derde nederlaag op rij

"De komende zes, zeven wedstrijden zijn bepalend", stelde Dick Advocaat op 9 januari, gevraagd of Feyenoord kampioen kon worden. Als de Rotterdammers "erbij konden blijven", dan kon het.

We zijn inmiddels zes wedstrijden verder en de voorzichtigheid van Advocaat blijkt gerechtvaardigd. Feyenoord verloor woensdagavond met 3-0 bij het zwalkende sc Heerenveen, de derde eredivisienederlaag op rij, en heeft negen punten achterstand op koploper Ajax, met een wedstrijd meer gespeeld dan de aartsrivaal.

Feyenoord kwam in het Abe Lenstra Stadion onverklaarbaar slap voor de dag. En dat terwijl Heerenveen als een lamgeslagen bokser aan de wedstrijd begon, de laatste eredivisiezege niet meer dan een vage herinnering. Elf duels op rij hadden de Friezen al niet meer gewonnen, onder meer tegen laagvliegers RKC (2x) en ADO.

Rotterdamse gatenkaas

Iedere pass naar voren van sc Heerenveen leverde gevaar op, onder meer via de snelle Mitchell van Bergen. In de 28ste minuut dook Joey Veerman in een van de vele gaten die de Feyenoord-defensie liet vallen, mede dankzij een slim overstapje van Siem de Jong, en maakte 1-0.