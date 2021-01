Manchester United blameert zich met nederlaag tegen hekkensluiter Sheffield

Manchester United heeft verzuimd de koppositie in de Premier League te heroveren op stadgenoot City. Op Old Trafford bleek hekkensluiter Sheffield United met 2-1 te sterk. Het was de eerste zege van Sheffield op bezoek bij United sinds december 1973.

Verdediger Harry Maguire leek na rust het tij te keren door met het hoofd voor de gelijkmaker te zorgen, maar Oliver Burke bracht Sheffield een kwartier voor tijd, ietwat gelukkig, weer aan de leiding.

United-keeper David de Gea schoof de bal in de voeten van tegenstander John Lundstram die op zijn beurt aanvaller Burke wist te vinden. Burke zag vervolgens zijn schot geblokt worden, maar knalde in de rebound via het been van Axel Tuanzebe alsnog raak.