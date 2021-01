Avondoverleg Europese Commissie en AstraZeneca zonder resultaat

Online overleg vanavond tussen de Europese Commissie en medicijnfabrikant AstraZeneca over de haperende levering van coronavaccins heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Eurocommissaris Stella Kyriakides schrijft op Twitter dat ze teleurgesteld is over het "voortdurend gebrek aan helderheid" over de levering van de vaccins en dat ze een helder plan eist van AstraZeneca voor de snelle levering van de vaccins voor het eerste kwartaal.