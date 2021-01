Slordig AZ verliest dure punten: 'Terecht dat je geen cadeautjes krijgt'

Myron Boadu ziet het even niet meer zitten - Pro Shots

AZ heeft thuis tegen FC Utrecht drie dure punten verloren in de achtervolging op de top-3 van de eredivisie. De matig spelende Alkmaarders verloren met 1-0 door een fraaie goal van Sander van de Streek. Voor AZ was het de tweede competitienederlaag van het seizoen, voor Utrecht was het alweer de derde competitiezege op rij.

AZ begon sterk aan de verder niet al te spectaculaire eerste helft. Na drie minuten belandde een snoeiharde knal van Myron Boadu al op de vuisten van de Duitse keeper Eric Oelschlagl, die de van een hersenschudding herstelde Maarten Paes bij Utrecht nog altijd op de bank houdt. Daarna was het al gedaan met de Alkmaarse pret. FC Utrecht had zijn zaakjes positioneel goed voor elkaar waardoor AZ, dat grossierde in balverlies, nog maar weinig klaar wist te spelen. Utrecht kreeg een handvol kansjes via onder anderen Gyrano Kerk, Hidde ter Avest en Bart Ramselaar.

Owen Wijndal baalt, FC Utrecht juicht na de 1-0 van Sander van de Streek - ANP

AZ sloeg pas na ruim een half uur weer een beetje aan het voetballen. Maar grote uitgespeelde kansen werden niet gecreëerd, waardoor 0-0 een logische ruststand was.

De tweede helft bracht meer vertier. Vlak na rust was voormalig AZ-speler Adam Maher dicht bij een Utrechtse openingsdoel met een vrije trap, die door Marco Bizot stijlvol over de lat werd getikt. Na een klein uur bracht Utrecht-doelman Oelschagl knap redding op een hard schot van Boadu, even later was er weer een grote kans voor Kerk aan de andere kant. Kanonskogel Van de Streek In de 69ste minuut was er dan toch een doelpunt: Sander van de Streek haalde geweldig uit en als een kanonskogel vloog de bal, onhoudbaar voor Bizot, in de rechterbovenhoek. "We hadden nog niet zoveel schoten op doel, dus ik haalde maar eens volle bak uit", grijnsde Van de Streek na afloop tevreden.

Sander van de Streek en Adam Maher lopen tevreden naar de middenstip na de 1-0 - ANP

Donkere wolken pakten zich samen boven AZ, waar de jarige trainer Pascal Jansen ingreep met drie wissels: Tijani Reijnders, Jordy Clasie en Zakaria Aboukhlal kwamen voor Jesper Karlsson, Bruno Martins Indi en Albert Gudmundsson. Met het nieuwe trio maakte AZ zich op voor een slotoffensief, dat een poeier van Yukinari Sugawara (naast) opleverde en een kans voor Boadu en/of Reijnders, die elkaar in de weg liepen en zo de mogelijkheid verprutsten. Boadu wilde die gemiste kans na afloop meteen even terugzien. "Ik zei een paar keer dat ik die bal wilde, maar hij hoorde me niet. Jammer, want we lopen elkaar in de weg." De AZ-aanvaller was sowieso zeer ontevreden: "We creëren veel te weinig en dat reken ik mezelf ook aan. Of we nu zijn afgehaakt? We moeten op onszelf focussen en niet naar anderen kijken. Zondag moeten we tegen Ajax, dan kunnen we het gat weer verkleinen."

Geen cadeaus of drankje voor Jansen AZ-trainer Pascal Jansen vierde woensdag zijn 48ste verjaardag, maar had weinig reden voor een feestje. "FC Utrecht had het allemaal goed voor elkaar en was goed georganiseerd. Bij ons was het heel slordig, we hebben ons niveau niet gehaald, dan is het terecht dat je geen cadeautjes krijgt." Bekijk de reacties van de trainers van AZ en FC Utrecht.