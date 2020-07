Shorttrackster Lara van Ruijven (27) overleden

Shorttrackster Lara van Ruijven is overleden, zo heeft schaatsbond KNSB bekendgemaakt.

Bij de 27-jarige wereldkampioene werd eind juni een stoornis aan het immuunsysteem geconstateerd. Ze belandde op de intensive care van het ziekenhuis in Perpignan (Frankrijk), nadat ze ernstig ziek was geworden tijdens een trainingskamp van de nationale selectie in de Pyreneeën.

Ondanks enkele operaties was geen verbetering merkbaar. De afgelopen dagen deden zich nieuwe complicaties voor, die artsen aanvankelijk onder controle leken te hebben.

Vanochtend kwam echter het slechte nieuws, dat genezing uitgesloten was. Aan het begin van de avond is Van Ruijven in het bijzijn van haar naasten overleden.

Van Ruijven had een enorm doorzettingsvermogen en ijzeren discipline. Ze stond bekend als altijd vrolijk en positief. Van Ruijven was als regerend wereldkampioene op de 500 meter volop in voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen.

Bekijk in de onderstaande video een overzicht van de shorttrackloopbaan van Van Ruijven: