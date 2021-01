VVV-spits Giakoumakis velt Vitesse met vier doelpunten

VVV handhaafde door de 150ste thuiszege in de eredivisie z'n ongeslagen status dit kalenderjaar, terwijl Vitesse, dat tot woensdagavond in achttien competitiewedstrijden slechts dertien tegentreffers had hoeven incasseren, juist tegen de eerste averij in 2021 aanliep.

VVV-spits Georgios Giakoumakis heeft zich weer eens van zijn beste kant laten zien. Na twee duels zonder doelpunt stond tegen Vitesse het vizier weer op scherp bij het Griekse fenomeen, die de totale productie voor zijn rekening nam in de knappe 4-1 overwinning op de nummer drie van de eredivisie die bij winst naast koploper Ajax was gekomen.

Even later, net over het kwartier, kwam VVV alsnog op de verdiende voorsprong. Topscorer Giakoumakis kwam na een hoekschop het hoogst van allemaal en kopte de bal hard lang Pasveer. De Griek herhaalde het kunststukje in de 28ste minuut, opnieuw op aangeven van Zinedine Machach: 2-0.

Daarmee was de kennismaking met het Limburgse fenomeen nog niet voorbij voor Vitesse, dat tot dan niet veel verder gekomen was dan een afstandsschot van Oussama Tannane waar VVV-keeper Thorsten Kirschbaum goed het oog op had. Kort voor de rust verraste Giakoumakis Pasveer vanaf rechts met een lob die verdacht veel weg had van een mislukte voorzet: 3-0.

Houtwerk

Vitesse wenste zich niet bij de verrassende gang van zaken neer te leggen en voerde na de pauze de druk op VVV meteen op. Tannane had pech met een lepe kopbal die buiten bereik van Kirchbaum de lat trof, terwijl even later een hard schot met rechts de bovenkant van de dwarslegger toucheerde.