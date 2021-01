Brand in gebouw pretpark Plaswijckpark in Rotterdam, mogelijk aangestoken

In Rotterdam is brand geweest in een gebouw op het terrein van het pretpark Plaswijckpark. De vlammen sloegen uit het rieten dak van het theatergebouw aan de Ringdijk. Het gebouw moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.

In de omgeving was veel stankoverlast door de brand maar die is volgens de brandweer nu fors afgenomen.

Plaswijckpark, in Hillegersberg in het noorden van Rotterdam, is een kleinschalig familiepark waar heel veel Rotterdammers met kleine kinderen naartoe gaan. Om naar de dieren te kijken, te zwemmen of kleine attracties te bezoeken. Rijnmond meldt dat de dieren in het park in veiligheid zijn gebracht.