Politie pakt jongeren op voor opruiende berichten

In Utrecht heeft de politie in de loop van de dag vier mannen aangehouden die op sociale media opriepen tot rellen in Utrecht. Ze riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar, zegt de politie.

In Drachten werden een man van 19 en een minderjarige opgepakt die volgens de politie opriepen om in Drachten te gaan rellen, meldt Omrop Fryslân . Een jongen van 17 uit Oosterhout is aangehouden omdat hij zou hebben opgeroepen tot geweld, meldt de politie.

In Groningen heeft de politie een minderjarige jongen uit Zuidhorn aangehouden die in een chatgroep opriep tot rellen in de stad Groningen. RTV Noord schrijft dat hij berichten plaatste in een chatgroep waarin hij onder andere opriep benzine mee te nemen naar Groningen en daar winkels te plunderen. De jongen zit vast en wordt verhoord.

In meerdere steden heeft de politie vandaag verdachten aangehouden die via sociale media zouden hebben opgeroepen tot geweld.

In Leiden heeft de politie twee jongens van 15 en een jongen van 16 jaar aangehouden. Volgens de politie had het drietal 10 nitraten en wasbenzine op zak.

Naast de aanhoudingen voor opruiende berichten zijn er ook andere aanhoudingen verricht. In Bemmel heeft de politie een jongen opgepakt voor het vernielen van een boa-auto. Volgens de politie kwam de verdachte door een duidelijk signalement snel in beeld.

Het Openbaar Ministerie waarschuwt dat alleen al het verspreiden van een berichtje met een oproep tot rellen tot aanhouding kan leiden.

"Het is zeker strafbaar om oproepen tot rellen te delen via sociale media. Want ook het delen van dit soort oproepen kan bij concrete omstandigheden worden gezien als opruiing", zegt een woordvoerder van het OM in Oost-Brabant tegen Omroep Brabant.

De maximale straf voor opruiing is vijf jaar cel en een flinke geldboete, legt hij uit. "Voor minderjarigen geldt doorgaans het jeugdstrafrecht, maar ook dan zijn er stevige straffen en grote gevolgen."

Eerdere rellen

Ook voor eerdere rellen zijn verdachten aangehouden. Zo hebben vier verdachten van geweld tijdens de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam zich gemeld bij de politie. De politie deelde gisteravond foto's van het viertal. Toen de eerste zich meldde en er veel tips kwamen over de andere drie verdachten, haalde de politie de foto's offline, meldt NH Nieuws.

De politie in Haarlem heeft een 20-jarige man uit Haarlem aangehouden die maandagavond betrokken zou zijn geweest bij ongeregeldheden in de buurt Schalkwijk. Daarbij werd een fotojournalist geraakt met een steen. De politie onderzoekt of de verdachte hierbij betrokken is.

Omroep Brabant schrijft dat de politie meerdere verdachten heeft aangehouden voor het plunderen van de Primera in Den Bosch. Volgens de eigenaar van de zaak heeft de politie haar gevraagd om aangifte te doen. De politie wilde over de aanhoudingen noch over de aangifte iets zeggen.

Een 19-jarige inwoner van Best heeft zichzelf bij de politie gemeld nadat zijn foto te zien was op internet. Hij is volgens de politie betrokken bij rellen in Eindhoven. Zijn rol bij de ongeregeldheden wordt onderzocht. De politie roept mensen die tijdens ongeregeldheden strafbare feiten hebben gepleegd op zich te melden.