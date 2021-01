Tuchel blijkt geen tovenaar en debuteert bij Chelsea met bloedeloze 0-0

Wat leverde de trainerswissel Chelsea op, in de eerste wedstrijd van Thomas Tuchel, thuis tegen Wolverhampton Wanderers? Een hoop balbezit, met name, maar verder weinig tekenen van verbetering: 0-0.

Tuchel haalde Hakim Ziyech van de rechterflank naar het centrum. Ziyech moest als aanvallende middenvelder voor de creativiteit zorgen, geflankeerd door de talenten Kai Havertz en Callum Hudson-Odoi, en in de rug van spits Olivier Giroud.

Met Ziyech als centrale man liet Chelsea de bal ook met succes van voet tot voet gaan, voor rust lieten de 'Blues' 433 succesvolle passes noteren. Een clubrecord, waarbij moet worden aangetekend dat de statistiek pas sinds het seizoen 2003/2004 wordt bijgehouden.

Nauwelijks kansen

Maar het was met name 'steriel balbezit', zoals dat zo mooi heet. Het leidde, met andere woorden, nauwelijks tot goede kansen. Wolves zakte in, loerde op de counter en kwam nauwelijks in de problemen.