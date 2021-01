Luuk de Jong wijst Sevilla de weg in bekerduel met Valencia

Luuk de Jong heeft zijn basisplaats bij Sevilla in het bekerduel met Valencia aangegrepen om trainer Julen Lopetegui nog eens van zijn kwaliteiten te overtuigen. De Nederlandse international, die de laatste weken meestal op de bank begint, zette zijn ploeg in de eerste helft met twee treffers op het winnende spoor. Sevilla won uiteindelijk met 3-0 en verzekerde zich van de kwartfinales.

Valencia, dat zich in de competitie in zwaar weer bevindt, was met een veredeld B-team aan de aftrap verschenen en had dan ook weinig in te brengen tegen de nummer vier van La Liga. Er waren al wat kansen geweest voor de thuisploeg, toen De Jong na twintig minuten bij een hoekschop boven zijn directe opponent uittorende en de 1-0 binnenkopte.

Een kwartiertje later legde Sevilla een knappe aanval over vele schijven op de mat, die door de De Jong met een droge schuiver werd afgerond. Nadat Alex Blanco een fraaie kans op een tegentreffer had laten liggen door over te schieten, zette Ivan Rakitic met een gevoelige lob de 3-0 ruststand, en tevens de eindstand, op het bord.

Later vanavond treft Barcelona in het bekertoernooi Rayo Vallecano, dat uitkomt op het tweede niveau.