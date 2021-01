Frenkie de Jong helpt zwoegend Barça; Luuk de Jong maakt er twee voor Sevilla

Twintig minuten voor tijd was de balans alsnog hersteld. Antoine Griezmann bediende Messi, die een leeg doel voor zich had. Barcelona draaide de duimschroeven nog eens aan en dat resulteerde in de 81ste minuut opnieuw in een intikker voor De Jong na voorbereidend werk van Messi en Jordi Alba. En dit keer telde het doelpunt wel: 1-2.

Het was zwoegen geblazen voor de ploeg van Ronald Koeman dat genoeg kansen kreeg, maar niet tot scoren kwam. Dat mochten de Catalanen zichzelf verwijten, maar meezitten wilde het ook niet. Zo trof Frenkie de Jong na twintig minuten de lat, wat Ricard Puig een kwartier later eveneens overkwam. Kort na rust belandde een vrije trap uit een moeilijke hoek van Lionel Messi precies de punt van de kruising.

Luuk de Jong greep eerder op de avond zijn basisplaats bij Sevilla in het bekerduel met Valencia aan om trainer Julen Lopetegui weer eens zijn kwaliteiten te tonen. De Nederlandse international, die de laatste weken meestal op de bank begint, zette zijn ploeg in de eerste helft met twee treffers op het winnende spoor. Sevilla won uiteindelijk met 3-0 en verzekerde zich van de kwartfinales.

Valencia, dat zich in de competitie in zwaar weer bevindt, was met een veredeld B-team aan de aftrap verschenen en had dan ook weinig in te brengen tegen de nummer vier van La Liga. Er waren al wat kansen geweest voor de thuisploeg, toen De Jong na twintig minuten bij een hoekschop boven zijn directe opponent uittorende en de 1-0 binnenkopte.

Een kwartiertje later legde Sevilla een knappe aanval over vele schijven op de mat, die door de De Jong met een droge schuiver werd afgerond. Nadat Alex Blanco een fraaie kans op een tegentreffer had laten liggen door over te schieten, zette Ivan Rakitic met een gevoelige lob de 3-0 ruststand, en tevens de eindstand, op het bord.