Voorlopig geen prik voor 50.000 'thuiswonende' verpleeghuisbewoners

Een bewoner van een zorginstelling in Bergen op Zoom wordt gevaccineerd tegen het coronavirus - ANP

Tienduizenden bewoners van verpleeghuizen krijgen volgens zorgorganisaties in de eerste vaccinatierondes nog geen prik. Ze blijken niet te vallen onder de definitie 'verpleeghuisbewoner' die het ministerie van VWS en het RIVM hanteren in de vaccinatiestrategie, maar onder de doelgroep 'thuiswonend'. Zorgorganisaties noemen het een papieren werkelijkheid. "Deze mensen staan nu te boek als thuiswonend, maar wonen eigenlijk onder hetzelfde dak als de verpleeghuisbewoners, op dezelfde gang en zitten aan de koffietafel. Toch krijgen ze hun prik nu op een later moment", zegt een woordvoerder van huisartsenvereniging LHV. Het gaat volgens brancheorganisatie Actiz om zo'n 50.000 mensen waarbij het verschil hem zit in de wlz-indicatie. Zo'n indicatie geeft de mate van zorg weer die de ouderen nodig hebben. De 135.000 'normale' bewoners van grote en kleine verpleeghuizen hebben wel zo'n indicatie, de 50.000 'thuiswonende' bewoners hebben die niet. Om de thuiswonende bewoners te vaccineren samen met de rest van het huis moeten vaccins worden besteld bij het RIVM. Volgens Actiz, de huisartsen en verschillende verpleeghuizen kan dat nu niet omdat de groep is aangemerkt als 'thuiswonend'. Voor het vaccineren van thuiswonende 60-plussers worden mensen namelijk per leeftijdsgroep opgeroepen voor een prik door de huisarts of via de GGD. Er is gisteren gestart met de 90-plussers, op een later moment volgen uitnodigingen voor andere leeftijdsgroepen. Om de 50.000 'thuiswonende verpleeghuisbewoners' te vaccineren moet de huisarts dus een aantal keren terugkomen naar het huis voor een nieuwe vaccinatieronde. Dat prikken gebeurt bovendien later dan de rest van de mensen in het verpleeghuis.

RIVM: alsnog snel vaccineren Het RIVM ontkende tot vanavond dat er sprake was van onduidelijkheid, maar zegt nu toch dat er wordt gewerkt aan verbetering. "Wat wij nu terugkrijgen uit het veld is dat we beter moeten uitleggen wie er wanneer aan de beurt is voor een vaccinatie. Het kan zo zijn dat je niet even snel als je buurman aan de beurt bent." Over het vaccineren van de 50.000 mensen in verpleeghuizen zegt een woordvoerder: "Het RIVM onderzoekt momenteel hoe deze mensen zo snel als mogelijk gevaccineerd kunnen worden."