Atalanta klopt Lazio met tien man en gaat naar halve finales Coppa Italia

Atalanta heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg uit Bergamo versloeg in een aantrekkelijk duel Lazio met 3-2.

Bij Atalanta speelde Robin Gosens de hele wedstrijd, viel de gespaarde Marten de Roon na een klein uur in en was Sam Lammers opnieuw veroordeeld tot de bank. Bij Lazio speelde Wesley Hoedt het hele duel in de verdediging.

Wedstrijden tussen Atalanta en Lazio zijn vaak doelpuntrijk - in de laatste vier onderlinge duels vielen twintig doelpunten - en ook dit keer was er genoeg te beleven. Na zeven minuten stond het al 1-0 voor Atalanta toen de Albanees Berat Djimsiti raak schoot uit de rebound. Tien minuten later maakte Kosovaar Vedat Muriqi met een prachtige kopbal de gelijkmaker namens de Romeinen.

Francesco Acerbi schoot Lazio in de 35ste minuut op voorsprong, waarna Ruslan Malinovsky er nog voor rust 2-2 van maakte.

Met tien man naar zege

In de tweede helft leek Atalanta in de problemen te komen toen Jose Luis Palomino met rood van het veld moest na een overtreding op een doorgebroken speler. Maar drie minuten later kwam de ploeg na een vlotte aanval alsnog op voorsprong via Aleksej Mirantsjoek. Duvan Zapata had later nog een uitgelezen kans om de 4-2 te maken, maar de Colombiaan faalde vanaf de strafschopstip.

Later vanavond staat nog een kwartfinaleduel op het programma: Juventus ontvangt om 20.45 uur SPAL, dat uitkomt in de Serie B.