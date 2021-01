UEFA benadrukt nog maar eens: EK in twaalf landen, hopelijk met publiek

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, heeft nog eens bevestigd dat het Europees kampioenschap voor de mannen dit jaar 'gewoon' in twaalf landen verspreid over het continent zal worden gespeeld, ondanks de coronapandemie. Dat verklaarde Ceferin woensdag na een overleg met de organisatoren.

Het blijft dus bij het oorspronkelijke plan dat er ook was voor het toernooi dat eigenlijk voor 2020 op de agenda stond, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus met een jaar werd uitgesteld. Vanwege het 60-jarig bestaan van het EK wordt het toernooi in twaalf landen gehouden.

De afgelopen weken gingen steeds meer geluiden op om het EK in één land te houden, om zo het aantal reisbewegingen te beperken met het oog op de verspreiding van het virus. Zo vielen onder meer de namen van Rusland en Duitsland. Maar daar wil de UEFA dus niet aan.

Toernooidirecteur Gijs de Jong liet in Langs de Lijn En Omstreken weten dat het ook nooit een optie is geweest om alles op één locatie te organiseren. "Het is juist risicovol als je naar één plek gaat, want je weet ook niet hoe het er dan daar uitziet. We houden ons vast aan het feit dat we nu ook voetballen en met protocollen lukt het."