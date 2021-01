Frontex stopt missie in Hongarije

De beslissing komt na oplopende kritiek op Frontex vanwege de Hongaarse behandeling van migranten en vluchtelingen op de grens met Servië. Hongarije stuurt asielzoekers terug de grens over. Daarmee ontzegt Hongarije mensen het recht op het aanvragen van asiel, zeggen mensenrechtenorganisaties.

Frontex, de grensbewakingsorganisatie van de Europese Unie, stopt met zijn missie in Hongarije. Dat bevestigde een woordvoerder van Frontex tegenover EUobserver . De organisatie is nog niet met een officiële verklaring gekomen.

Volgens de Hongaarse NGO Helsinki Committee, die uitgebreid onderzoek deed, had Frontex moeten ingrijpen. "Frontex kijkt de andere kant op terwijl er al meer dan vier jaar systematisch mensenrechten worden geschonden op de Schengen-grens," schreven ze in een rapport. Helsinki Committee riep Frontex op om te stoppen met de missie.

De organisatie kwam eerder in opspraak vanwege zijn missie in Griekenland, waar ook pushbacks plaatsvinden. Ook daar wordt Frontex ervan beschuldigd de ogen te sluiten, en de Grieken zelfs te helpen met het tegenhouden en terugduwen van migranten op zee waardoor mensen in gevaar worden gebracht. Frontex ontkent aan zulke praktijken mee te werken.