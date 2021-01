Bach hekelt speculaties en benadrukt: 'Iedereen achter doorgaan Spelen'

Bach: 'We zijn er om de Olympische Spelen te organiseren, niet te cancelen' - NOS

Thomas Bach heeft woensdag op een persconferentie nog maar eens benadrukt dat iedereen, van atleten tot de Japanse regering, achter het doorgaan van de Olympische en Paralympische Spelen staat. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vertelde dat het gaat om een "extreem complexe organisatie, nog eens vermenigvuldigd omdat de Spelen vanwege de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld". In maart vorig jaar werd het evenement definitief van de kalender van 2020 gehaald en verplaatst naar 23 juli tot en met 8 augustus van dit jaar. Tachtig procent van de Japanse bevolking wil echter dat de Spelen komende zomer ook geen doorgang zullen vinden, bleek uit opiniepeilingen.

Japan is minder zwaar getroffen door de pandemie dan veel andere landen, maar recent nam het aantal gevallen toe. Het land heeft de grenzen gesloten voor buitenlanders die er niet wonen en de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en de grote steden. Bach verklaarde dat het IOC uitgebreid met onder meer sportfederaties, atleten en Nationale Olympische Comités heeft gesproken. "En zij zijn volledig eensgezind en volledig toegewijd." Afgelast De geruststellende woorden van Bach komen niet uit de lucht vallen. Hij meldde vrijdag in soortgelijke bewoordingen dat de Spelen gewoon op de kalender blijven staan, nadat de Britse kwaliteitskrant The Times had gemeld dat gastland Japan al had besloten dat de Spelen niet door zouden gaan.

Onzin, zei Bach woensdag nogmaals. "Niemand kan de gezondheidssituatie voorspellen in de 206 bij het IOC aangesloten landen en dit leidt tot veel speculaties", constateerde de IOC-voorzitter. "Maar dit hindert de atleten alleen maar in hun voorbereiding." "Er waren speculaties over annuleren, een plan-B, van alles. Zelfs om de Spelen uit te stellen tot 2032. We verspillen geen tijd en energie aan deze speculaties, maar zijn volledig gefocust op de openingsceremonie op 23 juli van dit jaar. We zijn er er om de Spelen te organiseren, niet om ze af te gelasten." Volgens Bach is het geen kwestie van óf de Spelen plaatsvinden, maar hóé. Zijn conclusie na ruggespraak met "alle experts": het is nog te vroeg om te oordelen welke anti-coronamaatregelen de juiste zijn. "Dus we vragen om geduld en begrip. Van de atleten, het Japanse volk, van iedereen."

