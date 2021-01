De zes grote stadsmarathons kiezen allemaal voor het najaar

Menig marathon verdween vorig jaar door de coronapandemie van de atletiekkalender en ook dit jaar heeft het virus grote invloed op de agenda van de hardlopers. Zo hebben de zes grote stadsmarathons allemaal een datum in het najaar van 2021 geprikt. De World Major Marathons vinden daardoor kort achter elkaar plaats in een tijdsbestek van zes weken.

Boston heeft als laatste een datum bekendgemaakt: 11 oktober. De wedstrijd aan de Amerikaanse oostkust wordt voorafgegaan door de marathons van Berlijn (26 september), Londen (3 oktober) en Chicago (10 oktober), terwijl Tokio (17 oktober) en New York (7 november) de rij sluiten. Vorig jaar kon er alleen in Tokio en Londen gelopen worden.

Ook de grote marathons in Nederland hebben voor het najaar gekozen. Het festijn in Rotterdam vindt doorgaans plaats in april, maar staat nu voor 24 oktober op de kalender. Eindhoven (10 oktober) en Amsterdam (17 oktober) zitten daar nog voor.