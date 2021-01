Giakoumakis maakt er drie voor rust tegen Vitesse, AZ verliest van FC Utrecht

Halverwege de eerste helft zien we pas de eerste kansen voor Vitesse in Venlo. Verdediger Jacob Rasmussen kopt de bal voor het doel, maar Matús Bero zet zijn voet er net niet tegenaan. En even later zien we Tannane met een harde uithaal, maar daar heeft doelman Kirschbaum geen problemen mee.

Vitesse komt wel beter in de wedstrijd.

VVV-Venlo - Vitesse 1-0