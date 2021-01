Bijltjesdag voor topploegen: AZ en Feyenoord verliezen, Giakoumakis sloopt Vitesse

Vitesse geeft nog niet op, ondanks de ruime achterstand in Venlo. Invaller Idrissa Touré was meteen na rust al dicht bij de 3-1. De grootste kans was voor Oussama Tannane die met een bekeken kopbal de bovenkant van de lat raakte. En dan was er ook nog Danilho Doekhi, die van dichtbij half langs de bal maaide.

Druk van Vitesse, kortom. VVV-trainer Hans de Koning ziet het gevaar en brengt met Arjan Swinkels een extra verdediger in het veld. Het is nu even overleven voor de Limburgers.

VVV-Venlo - Vitesse 3-0