AZ worstelt in openingsfase tegen FC Utrecht, Vitesse klaar voor topper in Venlo

Ook in Italië wordt vanavond gevoetbald. In de kwartfinales van de Coppa Italia neemt Atalanta Bergamo het op tegen Lazio (17.45 uur) en om 20.45 uur ontvangt Juventus tweedeklasser SPAL.

Toch gaat het in de Italiaanse media vooral over het opstootje tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku in de door Internazionale gewonnen kwartfinale van dinsdag (2-1). In de eerste helft kwamen beide superspitsen met de voorhoofden tegen elkaar te staan.

Beide spelers kregen een gele kaart voor de scheldkanonnade. In de tweede helft kwam er nog een gele kaart bij voor Ibrahimovic, waardoor AC Milan het duel met tien man eindigde.

In het lege San Siro is vrij duidelijk te horen wat de twee elkaar toevoegden. Zo horen we Ibrahimovic roepen in het Engels tegen zijn oud-teamgenoot bij Manchester United: "Ga je voodoo-rituelen lekker ergens anders doen, kleine ezel".

Een dag later wil Ibrahimovic de geruchten dat hij racistische uitlatingen zou hebben gedaan de kop indrukken. "In Zlatans wereld is geen plaats voor racisme", schreef hij op Twitter.

Lukaku heeft verder geen woorden vuilgemaakt aan het incident. Inter-trainer Antonio Conte prees zijn spits voor het feit dat hij zich niet had laten intimideren door Ibrahimovic.