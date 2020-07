'Het leven gaat door, ook al is geen dag meer hetzelfde als voor de MH17-ramp'

ANP

"Wat fantastisch dat u er bent op deze zonnige dag. Vijf jaar geleden scheen de zon ook uitbundig tot de verschrikkelijke ramp gebeurde. Een donderslag bij heldere hemel, dat is het gevoel wat ik heb overgehouden, toen we hoorden dat hij was neergeschoten." De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes heeft met een toespraak tijdens een kleinschalige herdenkingsbijeenkomst stilgestaan bij de MH17-ramp, vandaag vijf jaar geleden. Bij de herdenking bij een monument in een park in Hilversum waren zo'n tweehonderd mensen aanwezig. Vijftien van de 298 slachtoffers kwamen uit Hilversum. De stad speelde daarnaast een belangrijke rol bij de nasleep van de ramp. De stoffelijke resten werden vijf jaar geleden naar een Hilversumse kazerne gebracht voor identificatie. De herdenking vond plaats bij een monument met zonnebloemen. Saxofonisten gingen de toespraak met stemmige muziek vooraf:

Hilversum herdenkt MH17-slachtoffers - NOS

Broertjes stond in zijn toespraak stil bij het onderzoek van het internationale onderzoeksteam, dat vier mensen verantwoordelijk houdt voor het neerschieten van het toestel. "De hoofdverdachten hebben eindelijk een naam. En een gezicht." De burgemeester hoopt dat de rechtszaak volgend jaar tot een veroordeling leidt, al is het maar bij verstek. "Deze lange mars naar de waarheidsvinding is noodzakelijk voor nabestaanden. Pas dan kunnen ze het verdriet een plaats geven, om het noodlot te aanvaarden. Het leven gaat door, ook al is geen dag meer hetzelfde als voor de ramp met MH17. We voelen het allemaal."

Naast de toespraak van Broertjes waren er ook toespraken van een nabestaande, een pastoor en de stadsdichter. Nabestaande Martens had het zichtbaar moeilijk toen ze de tekst die over haar omgekomen dochter ging voorlas. Vijfhuizen In Vijfhuizen is vanmiddag een grotere besloten herdenkingsbijeenkomst, waar premier Rutte bij aanwezig is. De NOS zendt op NPO 2 vanavond een verslag uit van die herdenkingsdienst. In Vijfhuizen is sinds twee jaar een speciaal herdenkingsbos, voor ieder slachtoffer is een boom geplant. Het toestel van Malaysia Airlines MH17 werd precies vijf jaar geleden uit de lucht geschoten. Bekijk hieronder een reconstructie:

Terugblik ramp MH17 - NOS