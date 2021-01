Eerste relschoppers veroordeeld tot celstraffen, beslag op auto's en bankrekeningen

Snelrechters in Den Haag, Middelburg en Breda hebben vandaag cel- en taakstraffen opgelegd aan mensen die wegens betrokkenheid bij de avondklokrellen zijn opgepakt. De gepleegde delicten varieerden van het plegen van geweld tot opruiing.

Zo is een 19-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van twee maanden voor het gooien van een steen naar een politiebus. De man werd opgepakt tijdens avondklokrellen afgelopen maandag in de Haagse Schilderswijk. De verdachte had naar eigen zeggen een baksteen van iemand gekregen en daarna zou hij zijn opgehitst door een groep jongens, meldt Omroep West.

Direct na het gooien van de steen werd hij opgepakt door de agenten die in het busje zaten. "Ik heb er ontzettend veel spijt van en ik schaam me diep. Ik herken mezelf hier niet in", zei de verdachte tegen de rechter.

Veroordelingen in Middelburg en Breda

In Breda is een 35-jarige man uit Bavel veroordeeld tot vier maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor opruiing. De verdachte riep zondag op om rond 21.00 uur in de Bredase wijk Tuinzigt te gaan demonstreren tegen de invoering van de avondklok.

Volgens de rechter is er opgezet tot overtreding van de avondklok. Ook vindt de rechter dat er is opgeroepen tot geweld. "Als je dan zo'n bericht plaatst tegen de achtergrond van de rellen in Eindhoven, weet je dat je oproept tot geweld", aldus de rechter.

De snelrechter in Middelburg heeft vier mannen uit Goes veroordeeld tot cel- en werkstraffen voor het verspreiden van opruiende berichten. Een 20-jarige verdachte is veroordeeld tot dertig dagen celstraf, waarvan veertien dagen voorwaardelijk. Een 18-jarige verdachte is veroordeeld tot twee weken celstraf, waarvan twaalf dagen voorwaardelijk.

Twee 19-jarige verdachten kregen drie weken celstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk. Alle verdachten krijgen daarnaast een werkstraf van zestig uur, meldt Omroep Zeeland.