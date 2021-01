Een jaar coronablog bij de NOS, het begon met nieuws over Chinees Nieuwjaar

"De Chinese autoriteiten hebben de vakantie ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar in het hele land met drie dagen verlengd. De maatregel moet verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. Het dodental is inmiddels opgelopen tot tachtig."

Zo begon vandaag een jaar geleden het eerste coronaliveblog van de NOS. Dat was ongeveer een maand nadat het virus in de Chinese stad Wuhan was opgedoken. De pandemie, die al meer dan 2 miljoen mensen het leven heeft gekost, economieën heeft ontwricht en politieke en sociale onrust heeft veroorzaakt, was toen nog maar net begonnen.

Eerste bericht

Het eerste bericht op NOS.nl over het virus is van 6 januari 2020. "Vermoedelijk is het een vorm van griep, maar het is zelfs niet zeker dat het om een virusziekte gaat", viel toen te lezen.

Daarna volgden berichten over de gebeurtenissen in China en de verspreiding over de rest van de wereld elkaar steeds sneller op. Op maandag 27 januari startte het eerste liveblog; een vorm die eerder hoofdzakelijk voor plotseling opkomend groot nieuws werd gebruikt, bijvoorbeeld aanslagen.

In de vier dagen die volgden was er genoeg nieuws om het blog in de lucht te houden; begin februari werden updates over het coronavirus en de gevolgen daarvan weer in losse nieuwsberichten gemeld. Sinds 24 februari 2020 is het blog permanent online. Het virus greep toen ook in Europa snel om zich heen, vooral in Italië.

Bezoekersaantallen

Het eerste coronablog trok bijna 685.000 bezoekers. Het vaakst gelezen was het blog van 12 maart. Maatregelen tegen corona in Noord-Brabant werden toen in het hele land van kracht. Ook adviseerde het kabinet om bij neusverkoudheid en andere klachten thuis te blijven. In een debat in de Tweede Kamer was er veel kritiek op het openhouden van scholen, waar het kabinet toen nog aan vasthield. Het blog trok die dag bijna 3,4 miljoen bezoekers.

Wat opvalt, is dat ook de twee volgende 'topdagen' uit maart dateren. De recentste drukke dag was 14 december. Premier Rutte kondigde toen vanuit het Torentje aan dat Nederland grotendeels op slot zou gaan. Meer dan 2,3 miljoen bezoekers openden toen het coronablog.