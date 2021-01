Celstraffen en tbs voor runnen jongensbordeel Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De twee zijn schuldig aan het plegen van ontucht en het ronselen van tientallen kwetsbare (minderjarige) jongens voor prostitutie.

Vanuit hun flatwoningen in de Utrechtse wijk Overvecht runde het duo een illegaal bordeel, meldt RTV Utrecht.

"De mannen hebben de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid van de jongens ernstig aangetast", aldus de rechtbank. De twee zijn de voormalige AVRO-dj Romeo A. (65) en Nico L. (60). Beiden zijn al eerder en vaker veroordeeld voor vergelijkbare zedenzaken.

Kwetsbare jongens

De verdachten zochten via een chatsite contact met hun slachtoffers. Dit waren vaak kwetsbare jongens die net of nog net geen 18 jaar oud waren. Na chatgesprekken volgde een fysieke afspraak bij de verdachten thuis, een zogenoemde proefdate. De mannen wilden zien of een jongen geschikt was voor de prostitutie. De 60-jarige had ook zelf seks met een aantal jongens.

Tegelijkertijd werd een profiel aangemaakt op de website Boys4U. De slachtoffers ontvingen hun klanten bij de verdachten thuis óf ze werden door de verdachten naar de klanten gebracht. Vrijwel alle slachtoffers verklaren dat ze voor een seksdate 150 euro moesten vragen. Van dat bedrag moesten ze 20 procent afstaan aan de verdachten.

Volgens de rechtbank wilden de verdachten vanaf het begin geld verdienen aan de jongens en waren ze uit op (seksuele) voordelen voor zichzelf. Ze hebben nooit rekening gehouden met de gevolgen voor de slachtoffers.

Lagere straffen dan eis

De opgelegde straffen zijn lager dan de eerdere eis van het OM (tien, respectievelijk acht jaar cel plus tbs) omdat de rechtbank niet alle feiten bewezen acht én omdat de rechtbank wil dat de mannen binnen een aanvaardbare termijn worden behandeld aan stoornissen.

Naast een celstraf moeten de verdachten ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en moeten ze het verdiende geld terugbetalen aan de Staat.