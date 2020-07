Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof, hoe kansrijk is dat?

Het EHRM kan bepalen dat de Russische betrokkenheid in strijd is met artikel 2. Met dat artikel kan Rusland bijvoorbeeld aansprakelijk worden gehouden voor het niet instellen van een onderzoek en het frustreren van het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT).

Juridisch gezien is de zaak die Nederland heeft aangespannen heel kansrijk, zegt universitair docent internationaal recht Marieke de Hoon in Nieuws en Co op Radio 1. Het Hof moet beoordelen of Rusland artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden, waarin het recht op leven is vastgelegd.

Met de stap wil het kabinet de al ingediende individuele klachten van nabestaanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ondersteunen. Het gaat erom dat nabestaanden in hun zaken kunnen beschikken over al het materiaal uit het MH17-onderzoek, en dat kan alleen als Nederland zelf een aanklacht indient, zegt premier Rutte.

Een nieuwe stap in de juridische strijd rond het neerhalen van vlucht MH17. Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, zo werd vandaag bekend .

De Hoon is niet optimistisch dat Rusland zich zal neerleggen bij een veroordeling. "Maar dat betekent niet dat de zaak nutteloos is. Want voor de nabestaanden is het belangrijk dat rechters het bewijs wegen en uitspraak doen over wat er is gebeurd."

Wat de Russische regering zal doen met de uitspraak als die in haar nadeel uitvalt, is minder zeker. Bij de volksraadpleging van 1 juli is er ook gestemd over de vraag of de Russische grondwet voortaan boven internationaal recht moet gaan, en die wijziging heeft het gehaald.

Hoelang gaat de zaak duren?

Er kunnen jaren overheen gaan voordat er een uitspraak is, verwacht de universitair docent. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft een flinke achterstand bij het afhandelen van zaken. Wat helpt is dat de zaak al eerder is aangespannen door nabestaanden van de MH17-slachtoffers.

Waarom stapt Nederland nu pas naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Nederland moest sowieso wachten tot het JIT-onderzoek was afgerond. Dan nog had het eerder gekund, maar volgens premier Rutte is dit het beste moment. "We onderzoeken steeds wat juridisch mogelijk is, maar ook op welk moment we dingen het beste kunnen doen."

De regering heeft "om ons moverende redenen" gekozen voor dit moment, zei Rutte na de ministerraad. Wat die redenen zijn, wilde hij niet zeggen.

Welke zaken lopen er nog meer rond MH17?

Naast de mensenrechtenzaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens lopen er nog twee juridische procedures rond MH17:

- De staatsaansprakelijkheid: Twee jaar geleden stelde Nederland, samen met Australië, Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van de vlucht. Die stap volgde op de vaststelling van het JIT dat de Buk-raket waarmee MH17 is neergeschoten afkomstig was van een brigade van het Russische leger.

Vorig jaar werd duidelijk dat Nederland en Australië diplomatieke contacten met Rusland hebben over de aansprakelijkstelling. Het kabinet zei vandaag te hopen dat deze gesprekken met Rusland doorgaan. Als de landen er onderling niet uitkomen, kunnen Nederland en Australië naar een internationale rechter of organisatie stappen.

- Het strafproces: Er loopt ook nog een strafproces tegen vier individuele verdachten. Die zaak dient voor de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat om drie Russen en een Oekraïner. De verdachten zijn niet bij het proces aanwezig, een van hen laat zich door een advocaat vertegenwoordigen.

Als de uitspraak in die strafzaak er eerder is dan die in de zaken voor het EHRM, kan dat invloed hebben op de zaak in Straatsburg, zegt De Hoon. "Als er in Nederland een veroordeling uitkomt, dan hebben de feiten die door de Nederlandse rechter als bewezen worden geacht extra waarde bij zo'n procedure in Straatsburg."