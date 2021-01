4774 nieuwe besmettingen, laagste ziekenhuisbezetting in een maand

testen - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4774 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 794 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is er vaker een piekje in de besmettingen te zien. Dat neemt niet weg dat het gemiddeld aantal positieve tests blijft dalen. De afgelopen week was die daling 9 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het is afwachten of deze trend de komende week doorzet. Enerzijds zijn de maatregelen recent verscherpt via onder meer de invoering van een avondklok. Anderzijds breidt de Britse mutatie van het coronavirus zich uit, die besmettelijker is dan de variant die Nederland al sinds de start van de crisis kent.

Coronabesmettingen 27 januari 2021 - NOS

2299 coronapatiënten in het ziekenhuis In de ziekenhuizen nam de bezetting af naar 2299 covidpatiënten. Dat is het laagste aantal sinds 23 december. Er zijn het afgelopen etmaal dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen. Vorige week bleef de ziekenhuisbezetting 'hangen' op een vrij hoog niveau, maar voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voorspelde maandag al dat er deze week waarschijnlijk wel een daling te zien zou zijn, als gevolg van het minder aantal besmettingen

Ziekenhuizen corona 27 januari 2021 - NOS

69 overleden covid-patiënten Het aantal overleden daalt in een hoger tempo. Bij het RIVM werden 69 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 87. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 71 doden per dag, tegenover 82 doden per dag een week eerder.

Coronadoden 27 januari 2021 - NOS