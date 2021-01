Zwaarste straf voor 17-jarige die ex-vriendin doodstak in Breda

De 17-jarige jongen die de 15-jarige Megan uit Breda doodstak, is veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs. De rechtbank in Breda legde hem de zwaarste straf op die hij kon krijgen, meldt Omroep Brabant.

De jongen is de ex-vriend van Megan. Hij zat ook bij haar in de klas. Op 19 augustus 2019 stak hij Megan dood in het huis van haar moeder. Het meisje had 35 steekwonden, bleek twee weken geleden tijdens de rechtszitting uit verklaringen van de ouders van het meisje.

Beide verklaringen waren zeer emotioneel. "Er is op 19 augustus ook een gedeelte van mij doodgegaan", zei Megans vader. Haar moeder zei onder meer: "Pas later mochten we haar lichaam zien, zielloos en koud. Een beeld dat voor altijd op mijn netvlies gegrift staat. Ik heb toen de kracht gevonden om haar te wassen en aan te kleden. Ik heb alle steekwonden gezien, ook heb ik gezien hoe ze zich verweerd heeft."

Uit zelfverdediging

De ouders hekelden ook de beweringen van de verdediging van de nu veroordeelde tiener. De jongen en zijn advocaat beweerden dat hij handelde uit zelfverdediging. Maar de rechtbank ging hier niet in mee en achtte doodslag op het meisje bewezen.

De ouders hebben hun verklaringen zelf naar buiten gebracht. De rechtszaak speelde zich af achter gesloten deuren omdat de dader minderjarig is. Hij was 16 jaar oud toen hij Megan om het leven bracht.