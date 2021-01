Beurskoersgekte losgebroken rond videogame-winkel GameStop

Gamestop is een winkel voor videogames die al ruim 35 jaar bestaat met bijna 6000 winkels in de VS, Canada, Australië en Europa. In 2002 ging het bedrijf naar de beurs.

De laatste jaren zijn er bij analisten zorgen over de toekomst van GameStop. Het bedrijf moet het vooral hebben van de verkoop van games. Die worden steeds vaker digitaal gekocht, via platformen van Sony, Microsoft, Nintendo en Valve, zonder tussenkomst van een winkelier.

Vorig jaar kabbelde de aandelenkoers rond de 10 à 15 dollar wat het bedrijf omgerekend een beurswaarde van rond de 1 miljard dollar gaf. Sinds begin dit jaar liep de koers op naar de 20 dollar. En daarna ging het steeds sneller omhoog.

Amazon van videogames

De ronkende teksten van een nieuw bestuurslid Ryan Cohen waren de aanjager van de beurskoers. Gamestop is het toekomstige "Amazon van de videogames", zei Cohen. Daarbij gooide Tesla-topman en beursicoon Elon Musk nog meer olie op het al laaiende vuur. In een tweet verwijst hij met "Gamestonk" naar GameStop en het online platform Reddit.