Arsenal huurt Ødegaard voor de rest van het seizoen van Real Madrid

Martin Ødegaard speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Arsenal. De Noorse spelverdeler (22) kwam de laatste maanden amper nog aan de bak bij Real Madrid.

Ødegaard werd eerder al door de Madrilenen in de eredivisie gestald bij sc Heerenveen (2017/2018) en Vitesse (2018/2019).

Eigenlijk zou Ødegaard nu aan zijn tweede jaar bij Real Sociedad bezig zijn, maar vanwege zijn sterke ontwikkeling en opvallende prestaties in het eerste jaar in Baskenland besloot landskampioen Real Madrid hem terug te halen naar de hoofdstad. Real Sociedad had al laten weten de Noor graag opnieuw te verwelkomen, maar zijn bestemming wordt nu de Premier League.

Bij Arsenal is Ødegaard de opvolger van Mesut Özil, die eerder in deze winterse transferperiode naar Fenerbahçe vertrok.