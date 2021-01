Onduidelijkheid over overleg AstraZeneca met Europese Commissie: 'Spanningen hoog opgelopen'

Er is onduidelijkheid over het geplande overleg tussen de Europese Commissie en farmaceut AstraZeneca van vandaag. Volgens een woordvoerder van de commissie heeft de farmaceut de afspraak geannuleerd. AstraZeneca ontkent dit en zegt dat het overleg vanmiddag gewoon doorgaat, maar de commissie houdt vol dat het overleg is afgezegd.

"Het is compleet onduidelijk wat er nu gaat gebeuren", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn. "Kijken we naar een spelletje blufpoker of een ordinair misverstand?"

De Europese Commissie en AstraZeneca zouden vandaag opnieuw praten over het aantal vaccins dat AstraZeneca in het eerste kwartaal kan leveren. Er werd een moeilijk gesprek verwacht, aangezien Brussel niet te spreken is over het nieuws dat de farmaceut het eerste kwartaal geen 80 miljoen, maar slechts zo'n 30 miljoen vaccins zal leveren aan de 27 EU-landen.

Schuld

Beide partijen vinden dat de schuld voor de productietegenvaller niet bij hen ligt. Volgens AstraZeneca staat er in het contract met de EU slechts dat het z'n uiterste best moet doen om de beloofde leveringen na te komen. De EU vermoedt dat vaccins die in Nederland en België zijn geproduceerd, zijn gebruikt om productietegenvallers in het Verenigd Koninkrijk op te vangen.

De EU vroeg AstraZeneca eerder vandaag ook om het contract tussen de partijen openbaar te maken. Volgens de EU heeft de farmaceut de vertrouwelijkheid geschonden door in het openbaar te spreken over de zogenoemde 'best-effort'-clausule.