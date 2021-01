Politie: avond en nacht waren rustiger, 131 arrestaties

Gisteravond en vannacht is het rond de avondklok een stuk rustiger verlopen dan de voorgaande dagen. Dat concludeert de politie vanochtend. Toch waren er op enkele plaatsen confrontaties tussen politie en relschoppers. 131 mensen zijn sinds gisteravond opgepakt.

In Rotterdam waren de meeste arrestaties. Daar werden 81 mensen opgepakt rond confrontaties met de politie. In Hilversum en Rotterdam had de inzet van de mobiele eenheid effect, zegt de politie. Op het moment dat de ME verscheen, verspreidden de groepen zich die zich hadden verzameld. Gisteren meldde de politie 184 arrestaties in verband met ongeregeldheden.

Volgens de politie waren de meeste arrestanten van gisteravond en vannacht jonger dan 25 jaar. Ze zijn vooral aangehouden voor openlijke geweldpleging en opruiing. Van de verdachten van online opruiing is een groot deel minderjarig.

Ook vóór de invoering van de avondklok waren er al rellen. Op zondag 17 januari liep het uit de hand bij een protest tegen het kabinet-Rutte op het Museumplein in Amsterdam. Gisteravond waren in Opsporing Verzocht beelden te zien van vier verdachten van openlijke geweldpleging op die dag. Eén van hen meldde zich kort daarna bij de politie.

Eerdere relschoppers opgepakt

Volgens de politie is er alles aan gedaan om nieuwe grootschalige rellen te voorkomen, zoals de inzet van extra agenten en intensief contact met onder meer buurthuizen, jeugdwerk en scholen. Ook wijst de politie erop dat relschoppers van de dagen ervoor en verdachten van opruiing gisteren overdag al werden opgepakt.

De politie waarschuwt dat alleen al het verspreiden van een berichtje met een oproep tot rellen tot aanhouding kan leiden. De politie Zeeland-West Brabant bijvoorbeeld zegt al verschillende jongeren te hebben opgepakt voor het plaatsen en doorzetten van opruiende teksten op social media.

Brandbommen

Als voorbeeld wordt een 18-jarige jongen uit die regio genoemd die de oproep deed om te gaan rellen en om brandbommen en vuurwerk mee te nemen. "Dan zou de overheid wel eens zien wat er zou gebeuren...", aldus de post.

Agenten wisten door onderzoek de identiteit van de 18-jarige te achterhalen, meldt Omroep Brabant. Maandagmiddag vielen zij zijn huis binnen. Hoewel de jongen zei dat hij het berichtje slechts had doorgeplaatst, werd hij toch opgepakt, evenals de oorspronkelijke schrijver van het bericht én enkele anderen die de oproep doorplaatsten.

"Al die jongens zitten nu nog vast", laat de politie weten. Dat duurt in ieder geval totdat ze voor moeten komen.