Overstromingen na orkaan treffen kwart miljoen mensen in Mozambique

"Veel mensen proberen de overstroomde gebieden uit te komen", zegt Myrta Kaulard, VN-coördinator in Mozambique. Wat volgens haar nu nodig is, zijn tenten, noodopvang, dekens, drinkwater, hygiëneproducten, sanitaire voorzieningen, mondkapjes en voedsel.

In Mozambique is vooral de kuststad Beira, de tweede stad van het land, getroffen. Complete woonwijken zijn ondergelopen. Volgens de VN zijn er 76 gezondheidscentra en 400 klaslokalen beschadigd of vernietigd. Zeker 18.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.

Ook Zimbabwe, Eswatini (voormalig Swaziland), Zuid-Afrika en Botswana kregen grote hoeveelheden regen te verwerken. In totaal zouden er in zuidelijk Afrika zeker 13 mensen door zijn omgekomen.

In Mozambique zijn zo'n 250.000 mensen getroffen door de orkaan Eloise, meldt de VN. De tropische storm kwam afgelopen zaterdag aan land in het midden van het Zuid-Afrikaanse land en bracht er zware wind en enorm veel regen, waardoor overstromingen ontstonden.

In de omgeving van Beira is veel landbouwgrond getroffen. "Dit zijn zeer arme mensen die door de schade nog armer zijn geworden", zegt Kaulard. De VN is bezig de schade in kaart te brengen, inclusief de schade aan gewassen, die in april moeten worden geoogst. Als het water blijft, kan dat de oogst verwoesten.

Schade te groot

Het gebied was net enigszins hersteld van eerdere orkanen. Bijna twee jaar geleden trof de orkaan Idai, een van de ergste cyclonen van het zuidelijk halfrond, hetzelfde gebied. Idai spoelde een groot deel van Beira weg en er kwamen honderden mensen om het leven.

Vorige maand trof de orkaan Chalane het gebied al en het orkaanseizoen duurt nog tot april. En de omstandigheden zijn nu slecht, volgens Kaulard: "De wateren in en rond Mozambique zijn erg warm."

Bovendien is de kust 2700 km lang. "In feite is dit een wake-up call. Het toont aan hoezeer Mozambique is blootgesteld aan klimaatverandering. De schade van het jaarlijkse orkaanseizoen is gewoon te groot geworden om steeds weer te herstellen", concludeert de VN-coördinator.