Tweede vaccinatieronde gestart: Sanna Elkadiri ook de eerste met dubbele coronaprik

Verpleeghuismedewerkers en ziekenhuismedewerkers in de acute zorg waren de eerste groepen die begin januari de eerste prik kregen met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Om de werkzaamheid van 95 procent te halen is een tweede doses na ongeveer drie weken nodig.

Drie weken na de eerste coronavaccinatie zijn nu de eerste noodzakelijke tweede prikken gezet. Net als op 6 januari was de primeur voor Sanna Elkadiri. De 39-jarige zorgmedewerker kreeg de prik ook nu op de GGD-vaccinatielocatie in Veghel. Ook op andere plekken begint vandaag de tweede vaccinatieronde.

Na het Pfizer-vaccin heeft het Europees medicijnbureau EMA inmiddels ook het vaccin van Moderna goedgekeurd. Eind deze week wordt ook goedkeuring van het middel van AstraZeneca verwacht.

Hiervan had Nederland voor de eerste drie maanden genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen besteld, maar door productieproblemen worden dat er maar 920.000. Vandaag praten de Europese Commissie en AstraZeneca opnieuw over de problemen.

Een-na-laatste van EU

Inmiddels zijn ruim 170.000 mensen in Nederland gevaccineerd. Daarmee is ongeveer 1 procent van de Nederlanders ingeënt. Uit gegevens van Our World in Data blijkt dat in de EU alleen in Bulgarije (0,4 procent) minder mensen zijn ingeënt. Malta (4,8%), Denemarken (3,7%) en Ierland (2,9%) zijn de snelst vaccinerende EU-lidstaten.

Wereldwijd heeft Israël verreweg het grootste deel van de bevolking gevaccineerd. 30 procent van de bevolking heeft daar één prik ontvangen, 15 procent heeft inmiddels beide inentingen gekregen.