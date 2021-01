Kan Vitesse landskampioen worden? 'Tuurlijk, en dat moeten ze uitspreken ook'

Hertog, de zeearend van Vitesse - AFP

Juist nu zeearend Hertog even niet door het Gelredome vliegt en fans gedwongen thuis moeten kijken, verrast Vitesse vriend en vijand. De competitie is over de helft en de club uit Arnhem staat op een steenworp afstand van de eerste plaats. Met aantrekkelijk voetbal, een aanvallende speelstijl en opvallende spelers is Vitesse een schrik voor elke tegenstander en mengt het zich in een al overvolle titelstrijd. De achterstand op koploper Ajax bedraagt drie punten, nummer twee PSV heeft twee punten meer maar ook een wedstrijd meer gespeeld. "Ze gaan er echt in geloven", riep Rafael van der Vaart gekscherend in Studio Voetbal op de vraag of Vitesse kampioen kan worden. Oud-Vitesse-speler Theo Janssen bracht het realisme terug. "Ze moeten het vooral wedstrijd voor wedstrijd bekijken en niet vooruit dromen. Dat heeft geen zin." Toch wordt de vraag steeds relevanter: kan Vitesse een serieuze uitdager zijn van de traditionele topclubs?

Vitesse kampioen? 'Ze blijven wel heel lang winnen nu' - NOS

Lex Lammers volgt de Arnhemse club al jaren op de voet voor De Gelderlander. Had hij voorafgaand aan dit seizoen ooit kunnen denken dat het zo goed zou gaan met Vitesse? "Nee, absoluut niet." "Vorig seizoen was dramatisch. In het voorjaar, na het vanwege corona afgebroken seizoen, is er een nieuwe wind gaan waaien. Met Thomas Letsch kwam er ook nog eens een onbekende trainer die niks gepresteerd had bij zijn vorige clubs. Ga er maar aan staan. Ik dacht echt dat plek vijf of zes het maximale zou zijn", aldus Lammers. 'Wonderbaarlijk' Ook NOS-commentator Jan Roelfs, die Vitesse op de voet volgt, zag dit succes niet aankomen. "Wonderbaarlijk. Dat is eigenlijk het enige woord dat hier past. Het is ontzettend interessant. Vooral ook met het 3-5-2 systeem dat ze spelen. Dat zien we niet veel hier." "Menig voetbalfan kan ook het elftal benoemen. De continuïteit is heel belangrijk. Ze leggen ook heel veel energie in de wedstrijd en hebben het voordeel dat ze geen Europese duels spelen. Ze kunnen krachten sparen."

Korte Corner: Vitesse is als Rembrandt - NOS

Lammers: "Ze hebben het in de topduels ook gewoon goed gedaan. Bij Ajax verloren ze dan wel (2-1), maar waren ze eigenlijk beter. Ook tegen PSV (2-1 zege) waren ze voetballend beter, op het laatste kwartier na." "Tegen Feyenoord (1-0 zege) bevestigden ze het opnieuw. En als je in de toppers overeind blijft, kan je lang meedoen."

3-5-2 Juist dat 3-5-2-systeem bezorgt veel tegenstanders hoofdbrekens volgens Lammers. "Clubs in Nederland zijn dat gewoon niet gewend. Iedereen heeft ook moeite met de vrije rol van Riechedly Bazoer. Hij staat centraal achterin, maar heeft een vrije rol waarin hij veel naar voren komt. Hij kan ook gewoon goed voetballen." "Daarnaast zetten ze ook druk op een fantastische manier", vult Roelfs aan. "Alle vaste patronen kloppen. Er zijn weinig ploegen die daar onderuit kunnen voetballen."

Vreugde bij Vitesse na de treffer tegen FC Utrecht - AFP

Nu Vitesse meedoet in de kampioensstrijd, rijst de vraag of de ploeg van Letsch aan het einde van het seizoen ook écht met de schaal in handen kan staan. "Absoluut kan dat", is Roelfs stellig. "Ik vind ook dat ze dat zelf moeten zeggen. Altijd die bescheidenheid van die clubs. Ze hoeven het niet van de daken te schreeuwen, maar meer als beleid. Ook om de de druk een beetje op te voeren." "Ze gaan gewoon meedoen. Want let maar op, Ajax en PSV moeten straks ook weer in de Europa League spelen. En die krijgen dan toch te kampen met vermoeidheid." Leicester City Lammers gaat voor een groot deel mee met Roelfs, maar blijft ook realistisch. "Tuurlijk kan het, maar de kans is niet heel groot. Als ze er lang bij blijven moet het kunnen, maar je moet wel realistisch blijven." "Op de club praat ook niemand erover, alleen de media doen dat. Maar Leicester City kon ook nooit kampioen worden in de Premier League en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus ja, Vitesse kan kampioen worden."