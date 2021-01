Feyenoord beloont herstelde Sinisterra met nieuw contract tot 2024

Luis Sinisterra heeft een nieuw contract getekend bij Feyenoord. De Colombiaanse aanvaller (21) ligt nu vast tot medio 2024 in Rotterdam-Zuid.

Twee maanden geleden lichtte Feyenoord al de optie in het aflopende contract van Sinisterra, waardoor hij al tot 2023 aan de club verbonden bleef. Nu hebben de onderhandelingen tussen beide partijen dus tot een nog langere verbintenis geleid.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2018 twee miljoen euro aan Once Caldas voor Sinisterra, die in vijf invalbeurten in zijn eerste seizoen geen onuitwisbare indruk naliet. Maar in zijn tweede seizoen groeide hij uit tot een onbetwiste basisspeler, tot een zware knieblessure roet in het eten gooide.

'Juiste mentaliteit'

"Luis heeft met het herstel na zijn blessure een grote tegenslag in zijn nog jonge voetbalcarrière overwonnen. Hij heeft laten zien dat hij naast de al aanwezige kwaliteiten over de juiste mentaliteit beschikt om de potentie die wij in hem zien waar te gaan maken", aldus technisch directeur Frank Arnesen.

Sinisterra, die een interland voor Colombia speelde, maakte half december zijn rentree op de velden en behoort tot de selectie voor de uitwedstrijd tegen Heerenveen van woensdag (21.00 uur). Ook spits Nicolai Jørgensen, die zondag tegen AZ uitviel met een oogblessure, is beschikbaar.