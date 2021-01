Eerste Nederlanders krijgen tweede coronaprik • Vanmiddag Kamerdebat over rellen

Het is gisteravond en vannacht een stuk rustiger geweest dan de afgelopen dagen. Op meerdere plekken waren wel samenscholingen en soms was de sfeer gespannen, maar volgens politiechef Willem Woelders was het beeld heel anders dan de dagen ervoor.

De politiebaas zei in Nieuwsuur dat agenten niet fors hoefden op te treden: "We zitten er kort bovenop en we spreken ze aan".

Politie tevreden over relatief rustige avond: 'Grote escalaties voorkomen'