Eerste Nederlander heeft tweede coronaprik gekregen • Vanmiddag Kamerdebat over rellen

De eerste verdachten van de avondklokrellen moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechter. Onder meer in Middelburg, Breda en Amsterdam moeten relschoppers in de rechtbank verschijnen. Het gaat om relschoppers die worden verdacht van bewijstechnisch eenvoudige zaken, zoals het gooien van stenen naar de politie.



Het OM zet qua strafmaat hoog in, zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van het OM in Oost-Brabant tegen NPO Radio1. Verdachten die hebben opgeroepen om te rellen, kunnen een gevangenisstraf krijgen.



Justitie gaat ervan uit dat er genoeg bewijs is, zegt Rutgers. "Er is veel beeldmateriaal. Relschoppers hebben zelf filmpjes op internet gezet, maar er is in de steden ook veel vastgelegd met bedrijfscamera's." De politie heeft verder ook veel filmpjes binnengekregen van omwonenden die de rellen hebben gefilmd vanuit huis.



Het veroordelen van de plunderaars is een stuk moeilijker, legt Rutgers uit. In die gevallen moet eerst duidelijk worden wie wat precies gedaan heeft en wat de schade is. Ondernemers moeten de tijd krijgen om die schade op te maken. Het OM wil de schade van de plunderingen op de relschoppers verhalen. Rutgers: "We zijn bezig om te kijken hoe we beslag kunnen leggen op hun bezittingen en vermogen." Het gaat dan bijvoorbeeld om auto's, bankrekeningen en dure scooters en jassen. "We gaan alles proberen om ze te laten bijdragen."