'Constructief' gesprek tussen EU en AstraZeneca • Marokko start donderdag met vaccineren

Het seizoen in de Elfstedenhal in Leeuwarden is voorbij, voordat het goed en wel begonnen is. De ijsmachines worden uitgeschakeld, de computer gaat op zomerstand. Door de lockdown kunnen er toch geen bezoekers meer naar binnen.

"We hebben er zoveel energie ingestopt om het mooi te maken. Er is vrijwel geen gebruik van gemaakt", zegt ijsmeester Meindert Timmerman bij Omrop Fryslân. "Dat het er nu uit moet, doet wel een beetje zeer."

De ijshal in Leeuwarden is dit seizoen precies een week open geweest - toen mochten er dertig schaatsers per dag naar binnen. Daarna was het helemaal afgelopen. En nu laat de beheerder het ijs smelten. Dat is nog niet zo gemakkelijk. "We verven de ijslaag, daar komt veel rotzooi bij vrij. Alle belijningen die je ziet, is een soort crêpepapier en oplosverf en dat moet worden schoongemaakt", aldus Timmerman. Hij verwacht dat het opruimen van het ijs een maand duurt.