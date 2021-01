AstraZeneca trekt zich terug uit overleg • Eerste Nederlander heeft tweede coronaprik gekregen

In Amerika komen drie keer per week briefings over de stand van zaken rond het coronavirus en de vaccinaties, heeft president Joe Biden aangekondigd: "We brengen de professionals terug, we laten de wetenschap weer spreken", zei hij, een impliciete verwijzing naar zijn voorganger Trump die de woorden van zijn wetenschappelijk adviseurs vaak openlijk in twijfel trok.

Biden wil door regelmatige voorlichting bewerkstelligen dat Amerikanen vaker mondkapjes gaan dragen en zich beter houden aan de afstandsmaatregelen. Trump zag daar maar zeer beperkt het nut van in. Bij verkiezingsbijeenkomsten van de Republikeinen hielden mensen amper afstand en droegen weinig mensen mondkapjes.

Anthony Fauci, de belangrijkste medische adviseur van de president, liet zich vorige week uit over het gebrek aan eerlijke communicatie van Trump en zijn team over corona en de benodigde maatregelen. Op de vraag of dat levens gekost heeft, zei hij: "Weet je, zeer waarschijnlijk wel."