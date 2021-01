Wekdienst 27/1: Tweede Kamer debatteert over rellen • Eerste snelrechtzittingen tegen relschoppers

Wekdienst 27/1 - ANP

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over de rellen na het invoeren van de avondklok. En de eerste relschoppers verschijnen voor de rechter.

Vanochtend start in het oosten en noordoosten nog met wat lichte regen of natte sneeuw. Vanuit het westen wordt het droger en komt in de middag de zon er af en toe bij. Het wordt 4 tot 8 graden. Morgen is het bewolkt met regen in het zuiden en met 10 graden is het zacht. In het noorden is het minder nat en minder zacht.

Weerplaza - Weerplaza/NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de rellen. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders pleitte op Twitter voor de inzet van het leger. Enkele fracties wilden het debat liever uitstellen totdat het rustiger is in het land.

Ook vinden de eerste snelrechtzittingen plaats tegen de verdachten die afgelopen zondag zijn aangehouden wegens openlijke geweldpleging tijdens de rellen rond het Museumplein in Amsterdam. In de rechtbank Zeeland-West-Brabant moeten vijf mensen voorkomen wegens het plaatsen van opruiende teksten op internet.

De Europese commissie, vertegenwoordigers van de 27 EU-landen en farmabedrijf AstraZeneca voeren crisisoverleg over de levering van vaccins aan de EU. AstraZeneca kan veel minder doses leveren dan toegezegd, maar het is niet duidelijk wat de reden daarvan is.

In Veghel wordt de eerste tweede prik van het Pfizer-vaccin gegeven. Mensen die drie weken geleden de eerste vaccinatie kregen, krijgen nu de tweede dosis. Die is, volgens studies van de fabrikant, belangrijk voor maximale bescherming tegen het coronavirus.

Wat heb je gemist? De vierde avond met avondklok is aanmerkelijk rustiger verlopen dan de afgelopen dagen. Terwijl er maandag voor 21.00 uur al veel geweld werd gemeld, waren er gisteren alleen wat samenscholingen. Onder meer in Rotterdam, Amsterdam en Hilversum was de sfeer gespannen. Van geweldsuitbarstingen was geen sprake. In Maastricht, Den Bosch en Breda waren aan het begin van de avond voetbalsupporters de straat op gegaan om naar eigen zeggen hun stad te beschermen tegen relschoppers. Politiechef Willem Woelders zei in Nieuwsuur dat het beeld heel anders is dan een dag eerder. In verschillende steden waren volgens hem jongeren op straat, maar de politie hoefde niet fors op te treden. "We zitten er kort bovenop en we spreken ze aan", zei hij.

En dan nog dit: Door een reeks coronabesmettingen in drie vliegtuigen die arriveerden in Melbourne voor de Australian Open, zitten 72 tennisspelers gedwongen twee weken lang in lockdown in hun hotelkamers. Geen ideale voorbereiding op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, maar Fransman Édouard Roger Vasselin maakt er het beste van.