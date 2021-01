Hoe Stybar de lockdownblues verdreef: 'Ritjes met Mathieu waren echt plezant'

Zorgen over thuisonderwijs, zoals vele gezinnen in Nederland, heeft hij niet. "Nee, gelukkig zijn de scholen hier gewoon open. Want anders weet ik ook niet wat we hadden moeten doen. Eerlijk gezegd geniet ik er ook van om thuis te zijn. Ik ben nog nooit zo veel thuis geweest. Voor Lewis heb ik zelfs een trainingsschema gemaakt, ritjes van acht of tien kilometer. Met halverwege een stop bij de speeltuin."

Inmiddels is 'Styby' 35 jaar en staat hij aan de vooravond van zijn elfde seizoen bij de ploeg van manager Patrick Lefevere. Maar ook hij kwam afgelopen voorjaar tot stilstand, toen de coronapandemie de wereld in een houdgreep nam. "Natuurlijk was het mentaal zwaar in het begin, de lockdown. Ik was heel goed in vorm en keek uit naar de klassiekers. En toen was er niets meer. Dan komen de twijfels vanzelf."

Later zou hij de Vlaamse crossfans tot wanhoop drijven. Een waslijst aan veldritzeges en twee wereldtitels later werd hij binnengehaald door het grote QuickStep om op de weg te rijden. Daar groeide hij uit tot smaakmaker en onmisbare schakel in de zegemachine. Zelf won hij onder meer Strade Bianche, Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en etappes in de Tour en de Vuelta.

Het besluit van Tom Dumoulin om even helemaal uit het wielerwereldje te stappen kwam ook voor Stybar uit de lucht vallen. "Ik heb veel respect voor die keuze. Het is echt straf, maar ik snap hem ook. Jammer vind ik het wel, zeker toen ik hoorde dat hij de Ronde van Vlaanderen zou gaan rijden. Ik weet wat hij kan en dacht: dat is er eentje om bij in het wiel te kruipen als hij gaat. Chapeau voor Tom, ik hoop dat hij de juiste keuze maakt."

De redding voor Stybar kwam in de vorm van een van zijn grootste concurrenten. "Normaal gesproken train ik vooral op Mallorca en in Tsjechië, maar door de corona kwam ik opeens met mijn gezin in de lockdown in België." Omdat er alleen getraind mocht worden in tweetallen, zocht Stybar een trainingsmaatje.

En niet zomaar een: Mathieu van der Poel.

'Hoe lang is het nog naar de bakker?'

Stybar straalt als hij terugdenkt aan de vele trainingsritten, op de wegfiets en soms ook op de mountainbike. "Het was heel plezant. We reden vaak hard, echt hard, maar stopten ook gewoon bij de bakker voor een koffiebroodje. Als ik een trainingsblok moest doen van de ploeg, dan kroop hij in mijn wiel en andersom ook. Verder reden we gewoon naast elkaar en babbelden we over van alles. Maar pas op hè, wel altijd met gemiddeld veertig kilometer per uur."

"Dan kwamen we thuis na 200 kilometer en zag Mathieu op Strava dat iemand 250 kilometer had gedaan. Zei hij: 'Eigenlijk trainen we helemaal niet zo hard.' Meestal zaten we lachend op de fiets, maar soms was Mathieu een half uurtje stil. 'Hoe lang is het nog naar de bakker?', zei hij dan. Hongerklop."