Tweede Kamer wil dat nog meer startende ondernemers steun krijgen

De Tweede Kamer wil dat meer startende bedrijven in aanmerking komen voor de coronasteun van de overheid. Duizenden bedrijven dreigen nog altijd tussen wal en schip te vallen, ondanks de vorige week aangekondigde steun voor starters.

De precieze regeling voor startende bedrijven wordt nu nog uitgewerkt. Duidelijk is al wel dat alleen starters die begonnen zijn tussen 1 januari en 30 juni 2020 ervoor in aanmerking komen. En dat knelt voor ondernemers die vlak daarvoor zijn gestart. Zij zijn nog niet lang genoeg open om in aanmerking te komen voor de andere steunmaatregelen die er zijn, waarmee ze bijvoorbeeld de huur en de energierekening zouden kunnen betalen.

Tweede Kamer

Verschillende politieke partijen willen nu dat ook starters die begonnen zijn vóór 1 januari 2020 in aanmerking komen voor de starterssteun. Thierry Aartsen van de VVD zegt: "Het is goed dat er steun komt voor starters, maar laten we ondernemers die eind 2019 zijn begonnen niet buiten de boot laten vallen." De kans is groot dat het kabinet die oproep van de partijen overneemt, en ook bedrijven die eind 2019 zijn begonnen in aanmerking laat komen voor steunmaatregelen.

Alida Schreurs is zo'n starter die niks heeft aan de nu aangekondigde regeling voor starters. Op 19 december schreef zij haar restaurant Thijs & Co in bij de Kamer van Koophandel.

Haar plan was om na een verbouwing op 24 maart de deuren van het nieuwe restaurant in Emmen te openen. Zelf had ze zo'n twee ton aan spaargeld en geld dat zij voor haar pensioen opzij had gezet, geïnvesteerd in het restaurant. "Ik hield nog een buffer achter de hand voor je-weet-maar-nooit." Doordat zij al wel drie man in dienst had en door het doorlopen van de andere vaste lasten, raakte zij ook snel door die laatste buffer heen.

Goede zomer

Uiteindelijk gingen de deuren op 1 juni alsnog open. Een grote opluchting, zegt Alida: "Ondanks de maatregelen en de beperkingen voelde dat echt feestelijk. En ik was gelijk volgeboekt." Een nieuwe buffer opbouwen zat er niet in. "Maar de zomer was wel goed genoeg om kostendekkend te draaien." En toen gingen de deuren opnieuw dicht, en vielen haar inkomsten opnieuw weg.

Schreurs wist meteen dat zij helemaal op haar eigen portemonnee was aangewezen. "Ik ben fiscalist geweest en had gelijk door dat ik niet van de steunpakketten gebruik kon maken." Van alles heeft ze geprobeerd om de onmogelijke positie van haar en haar medestarters aan te kaarten. "Via Koninklijke Horeca Nederland, bij de gemeente, bij de provincie, eigenlijk bij iedere contactpersoon die ik kon verzinnen."