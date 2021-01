Slachtoffer dodelijke brand Wilp stak vuur zelf aan

Bij een brand in gezondheidscentrum Zozijn in Wilp is een van de bewoners om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In het centrum wonen mensen met een verstandelijke beperking.

De brand brak even na 02.00 uur uit in de kamer van een bewoner op de begane grond. Een half uur later had de brandweer het vuur onder controle.

Uit onderzoek van de politie blijkt volgens Omroep Gelderland dat het dodelijke slachtoffer het vuur zelf had aangestoken.

Een van de drie gewonden is in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen zijn ter plaatse behandeld, omdat ze rook hadden ingeademd. Andere bewoners van de vleugel waar de brand uitbrak, zijn naar buiten geholpen. Zij bleven ongedeerd.

"We zijn enorm geschrokken. Het is heel erg voor deze cliënt en zijn familie", aldus Diane Onnink van het zorgcentrum. De komende dagen worden de andere bewoners psychisch begeleid.