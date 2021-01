Aantal boetes voor negeren rode kruizen flink gestegen

Het aantal processen-verbaal dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat het afgelopen jaar hebben uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis, is met 55 procent gestegen naar 4920, meldt De Telegraaf.

"Het is puur misdadig als je een rood kruis negeert omdat je daarmee levens van anderen in gevaar brengt", reageert demissionair minister Van Nieuwenhuizen in de krant op de cijfers van Rijkswaterstaat. "Die maatregel wordt niet voor niets genomen. Het heeft namelijk altijd met een onveilige situatie te maken." Van Nieuwenhuizen wil kijken of er nog strenger gecontroleerd kan worden, bijvoorbeeld door meer camera's in te zetten.

Het afgelopen jaar werden 22 pijlwagens en botsabsorbers aangereden. "Dat zijn voertuigen die nota bene worden ingezet ter beveiliging bij wegwerkzaamheden en ongevallen. Het is ongekend dat dit gebeurt", zegt Van Nieuwenhuizen.

Jaar ervoor verdubbeling

In 2019 verdubbelde het aantal boetes dat door Rijkswaterstaat werd uitgeschreven voor de overtreding naar ruim 3100. Ook de politie deelt boetes uit voor het negeren van rode kruizen. In 2019 kwam het totale aantal boven de 10.000 uit. Daarop begon Rijkswaterstaat een campagne om bestuurders bewust te maken van de gevaren.

De stijging in 2019 werd deels toegeschreven aan het gestegen aantal weginspecteurs met de status van buitengewoon opsporingsambtenaar, die boetes mogen uitschrijven. Inmiddels zijn dat er zo'n honderd. Zij schreven het afgelopen jaar 5600 bonnen uit waarvan dus 4920 voor het negeren van rode kruizen. Een jaar eerder waren dat er nog 3159 en in 2018 werden 1653 bekeuringen uitgedeeld. De eerste boete is 250 euro, daarna kan het bedrag oplopen.