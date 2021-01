Al bijna een ton ingezameld voor vernielde Primera in Den Bosch

Een crowdfundingsactie voor de eigenaar van de geplunderde Primera-winkel in het centrum van Den Bosch heeft al bijna een ton opgeleverd. De teller stond rond 08.00 uur vanochtend op ruim 96.000 euro.

De winkel van Maaike Neuféglise werd maandagavond bij de rellen binnen een paar minuten vernield en geplunderd. Volgens de eigenaar loopt de schade in de tonnen.

Beelden van een hevig geëmotioneerde Neuféglise die haar winkel inspecteerde, raakten bij veel mensen een gevoelige snaar. Website GeenStijl besloot een crowdfundingsactie voor haar te organiseren.

In tv-programma Jinek werd gisteravond de tussenstand van 73.000 euro bekendgemaakt. In het programma was Neuféglise zelf als gast aanwezig. De Brabantse ondernemer vertelde dat ze hartverwarmende reacties uit het hele land heeft ontvangen. Ook kreeg ze een telefoontje van demissionair premier Rutte. Details daarover wilde Neuféglise niet bekendmaken, "maar het was een heel fijn gesprek".