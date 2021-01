Hulp voetbalfans en boeren gewaardeerd, 'maar handhaving is taak van politie'

Supporters van MVV voor het stadhuis op de Markt in Maastricht - ANP

Voetbalsupporters, boeren en inwoners van volkswijken. In tal van gemeenten toonden mensen zich vanavond bereid om als burgerwachten hun steden te beschermen tegen relschoppers en plunderaars. Het bracht politie en gemeenten kort voor het ingaan van de avondklok zo af en toe in lastige situaties. Zo hadden in Breda supporters van voetbalclub NAC zich verzameld in de stad. De politie besloot een groep uit voorzorg in te sluiten, meldde een verslaggever van Omroep Brabant. Rond 20.00 uur vroeg de politie de fans naar huis te gaan, wat volgens de verslaggever bij enkelen tot onbegrip leidde: "We komen toch alleen maar helpen."

Ook in Den Bosch waren net als gisteren supporters van de M-Side van FC Den Bosch op de been. Ze patrouilleerden in oranje hesjes al zingend door de stad. Zowel de politie als gemeente benadrukt dat de hesjes niet aan de voetbalfans waren verstrekt.

Ook in andere steden, waaronder in Nijmegen, Alkmaar, Almelo en Tilburg wierpen leden van harde kernen van voetbalclubs zich op als burgerwachten. In Maastricht liepen honderden MVV-supporters demonstratief van het station naar het Vrijthof in een gemoedelijke en rustige sfeer. Gisteren liet de harde kern al via Facebook aan eventuele relschoppers weten te hopen dat de politie "jullie vindt voordat wij dat doen". "We beschermen onze stad", zegt een MVV-fan:

Voetbalsupporters bewaken centrum Maastricht: 'We beschermen onze stad' - NOS

Gisteren complimenteerde een Bossche wijkagent de voetbalfans nog. Vanavond zegt de gemeente Den Bosch te gaan kijken hoe er met de 'hulp' de komende dagen "op een goede manier" omgegaan kan worden. Een woordvoerder zegt veel bewonersinitiatieven te zien. "Van helpen opruimen tot mensen die ogen en oren in de stad willen zijn. Dat zijn allemaal mooie dingen en vandaag was het prima. Maar over of en hoe we dat hierna doen, gaan we in gesprek met FC Den Bosch." De politie spreekt tegenover Omroep Brabant met soortgelijke woorden: "Het is een mooi sentiment en het wordt gewaardeerd. Maar het is niet meer dan dat." Ook hulp van boeren In Zwolle en Doetinchem boden boeren zich aan om agenten bij te staan. Zo meldde een boer uit Kamperveen zich bij de Zwolse burgemeester Snijders met het aanbod de stad af te sluiten met trekkers, schrijft RTV Oost. De boer zat eerder nog aan tafel met Snijders in overleggen over boerenprotesten. Hij zegt te begrijpen dat het aanbod daarom misschien vreemd overkomt, maar hij deed het met de beste bedoelingen, schrijft de lokale omroep. In Doetinchem stonden boeren ook stand-by om "alle straten dicht te zetten" met trekkers, schrijft De Gelderlander. Verder waren mensen uit de volkswijk Kleintjeskamp bereid de politie te hulp te schieten. Burgemeester Boumans schrijft op Twitter de betrokkenheid mooi te vinden, maar waarschuwde iedereen vooral weg te blijven uit Doetinchem. "Ook mensen die zich willen inzetten als beschermers van de stad.", aldus Boumans.