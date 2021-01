Wereldgoal Lundqvist zet Groningen op spoor van simpele zege op ADO

FC Groningen heeft voor het eerst in drie duels weer eens gewonnen. Een tandeloos ADO Den Haag was in Groningen geen partij: 3-0.

Trainer Danny Buijs heeft van zijn ploeg dit seizoen een moeilijk te kloppen ploeg gesmeed, maar aanvallend laat het spel nog wel eens te wensen over. Na puntenverlies tegen directe concurrenten FC Twente (2-2) en Vitesse (1-0) moesten de Groningers weer eens winnen om aansluiting te houden met de subtop.

Van urgentie was in het eerste kwartier echter weinig te merken. Beide ploegen grossierden in foute passes en het tempo lag bijzonder laag. De wonderschone openingstreffer van Ramon Lundqvist kwam dan ook uit de lucht vallen.

Een krul als Van Hooijdonk

De Zweed, die voor het eerst in ruim een maand weer in de basis mocht beginnen, krulde een vrije trap vanaf de zijlijn op schitterende wijze in de verre kruising. Daarmee schaarde hij zich in een fraai rijtje met onder anderen Pierre van Hooijdonk (tegen Freiburg) en Lasse Schöne (tegen Real Madrid).