Real Madrid zonder verdediger Marcelo verder in titelstrijd

Real Madrid kan de rest van de competitie in Spanje waarschijnlijk niet meer beschikken over Marcelo. De 32-jarige Braziliaan heeft een spierblessure in een bovenbeen.

Hoewel de club in een verklaring van de medische staf verder geen details gaf, melden Spaanse media dat het seizoen in La Liga voor de linksachter voorbij is.

De kans is groot dat Marcelo wel weer in actie kan komen in de Champions League. Real Madrid hervat dat toernooi in augustus met de wedstrijd in de achtste finales bij Manchester City.

Real Madrid speelt vrijdagavond in La Liga thuis tegen Alaves. Bij winst heeft de koploper weer vier punten voorsprong op Barcelona en is de titel binnen handbereik.