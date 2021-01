Gündogan leidt Manchester City naar koppositie; Arsenal revancheert zich

Manchester City heeft de koppositie in de Premier League overgenomen van stadgenoot Manchester United. De ploeg van Pep Guardiola liet dinsdagavond weinig heel van West Bromwich Albion en won met 5-0.

The Citizens wervelden in de eerste helft langs Bromwich. De teller stopte halverwege bij 4-0, mede dankzij twee treffers van Ilkay Gündogan. De Duitse middenvelder verkeerd momenteel in uitstekende vorm, getuige zijn zeven goals in de laatste acht duels. De andere treffers voor rust kwamen op naam van Joao Cancelo en Riyad Mahrez.

Na de pauze controleerde City de wedstrijd en stond Bromwich machteloos. Raheem Sterling bepaalde de eindstand op 5-0.

Arsenal revancheert zich voor nederlaag

Bij Southampton spoelde Arsenal de smadelijke nederlaag van afgelopen zondag weg. Trainer Mikel Arteta stuurde zondag tegen dezelfde tegenstander in het FA Cup-duel zijn B-keus in het veld en kreeg met een 1-0 nederlaag de deksel lelijk op zijn neus.